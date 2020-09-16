Bursa'da miras kavgasÄ±! Ä°ki aile birbirine girdi

Olay saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¼rsu ilÃ§esi Ä°ÄŸdir mahallesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, miras meselesi yÃ¼zÃ¼nden husumetli olan Samet Ã–. (19) ve Ekrem Ã‡alÄ±m (75) arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan plakasÄ±z motosikletine binen Samet Ã–., evinden pompalÄ± tÃ¼feÄŸi alarak kÃ¶y kahvesinde oturan Ekrem Ã‡alÄ±m'Ä±n yanÄ±na geldi. Ä°kili arasÄ±nda tekrar baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga sÄ±rasÄ±nda Samet Ã–., yanÄ±nda getirdiÄŸi pompalÄ± tÃ¼fekle Ã¶nce Ekrem Ã‡alÄ±m'a ardÄ±ndan da Ã‡alÄ±m'Ä±n yakÄ±nlarÄ± olduÄŸu tahmin edilen ve kendisini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan kahvedekilerin Ã¼zerine rastgele ateÅŸ aÃ§tÄ±.

Kahvedekiler korku iÃ§erisinde saÃ§malardan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Samet Ã–. ise yaÅŸanan panikten yararlanarak, motosikletiyle olay yerinden kaÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda saÃ§malarÄ±n isabet ettiÄŸiÂ Ekrem Ã‡alÄ±m ile kahveden bulunanlardanÂ Yunus Ã‡iÄŸhan, Cemil Tetik ve Mehmet Tutak yaralandÄ±.Â Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerininÂ yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Ã‡alÄ±m'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirlendi. YaralananÂ Ã‡iÄŸhan, Tetik ve Tutak ise ilk mÃ¼rahalelerinin ardÄ±ndan ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Jandarma ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸÃ¼phelininÂ 10 kez ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Olay yerinden kaÃ§arak kayÄ±plara karÄ±ÅŸan Samet Ã–.'nÃ¼nÂ yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â