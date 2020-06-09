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09.06.2020 - 15:32 | | DHA

Bursa'da motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi

Son dakika haberi... Bursa’da Salim Metcikızı (52), motosikletin gidonunda görülen yılanı yakalayıp, omuzlarına alarak poz verdi.

Bursa'da motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi

Yenişehir ilçesinde, park halindeki motosikletin gidonunun üzerinde yılanı gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü almak için birbiriyle yarıştı. Bu sırada kalabalığın sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Yoldan geçerken kalabalığı görüp gelen Salim Metcikızı, yılanı motosikletin üzerinden aldı. Yılanı omuzlarına koyan Metcikızı, kalabalığa poz verdi. Metcikızı, çağırılan itfaiye ekibinin uyarısı üzerine yılanı araziye götürüp, doğaya saldı.

Balkonda bulduğu gergedan böceğini kavanozda besliyorBursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal, evinin balkonunda rastladığı ve kavanozda beslemeye başladığı gergedan böceğine gözü gibi bakıyor.
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