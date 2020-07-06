MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da motosikleti yüzüstü yatarak kullandı
ABONE OL
06.07.2020 - 11:16 | | DHA

Bursa'da motosikleti yüzüstü yatarak kullandı

Bursa'da, motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da motosikleti yüzüstü yatarak kullandı

Bursa-Ankara yolunda, İnegöl yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğundan görüntüleri izleyenler, sosyal medyada tepki gösterdi.

 

Eski sevgilisi tarafından darp edildi! "İlk kez maruz kalmıyorum"Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Pendik’te bir kadının, eski erkek arkadaşı tarafından önce yolu kesildi ardından aracı tekmelendi. Kadının korku dolu anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Korku dolu dakikaları anlatan kadın emniyette verdiği ifadede "Aracın camını kırdıktan sonra benim sol koluma doğru vurdu, saçlarımı çekti" dedi. Sürekli şiddete uğradığını belirten kadın, yetkililerden yardım istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM Başkanı'ndan sınavlara girecek adaylara duyuru

ÖSYM Başkanı'ndan sınavlara girecek adaylara duyuru

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Aydın’da aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi!

Aydın’da aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi!

Sıradaki Haber