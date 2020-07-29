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29.07.2020 - 16:51 | | DHA

Bursa'da orman yangını! 3 helikopter, 1 uçak havadan müdahale ediyor

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Bursa'da orman yangını! 3 helikopter, 1 uçak havadan müdahale ediyor

Bursa Büyükorhan ilçesi Kırsal Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozer ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

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