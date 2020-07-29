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29.07.2020 - 16:51 | | DHA

Bursa'da orman yangını! 3 helikopter, 1 uçak havalandı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildi.

Bursa'da orman yangını! 3 helikopter, 1 uçak havalandı

Bursa Büyükorhan ilçesi Kırsal Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edildi.  

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Büyükorhan ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter, 20 arazöz ve ilçe belediye araçları ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangının olduğu bölge yerleşim yeri açısından risk oluşturmamaktadır."

 

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