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17.08.2020 - 14:43 | | DHA, AA, İHA

Bursa'da orman yangını! Bakan'dan son dakika açıklaması

Son dakika gelen habere göre; Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bakan Pakdemirli, Bursa'daki yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bursa'da çıkan yangın villalara sıçradı
Bursa'da çıkan yangın villalara sıçradı
Bursa'da çıkan yangın villalara sıçradı
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 3,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 dozer, 2 treyler, 4 hizmet aracı, 6 teknik personel, 6 muhafaza memuru ve 60 yangın söndürme işçisi ile ilk müdahale yapılarak, söndürme çalışmalarına başlandı.

 

Bursada orman yangını Bakandan son dakika açıklaması

Ayrıca, yangına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 30 araç ve 50 personel, Nilüfer Belediye Başkanlığı'na ait 5 tanker, Mudanya Belediye Başkanlığı'na ait 2 tanker, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 4 araç ve 20 personel olmak üzere toplam 65 araç ve 142 personel ile müdahale edildi.

Açıklamada ayrıca, "Meydana gelen orman yangınının madde bağımlısı V.O tarafından çıkarıldığı tespit edilmiş olup, ilgili şahsın örgütsel kaydının olmadığı tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmekte" ifadelerine yer verildi.

Bursada orman yangını Bakandan son dakika açıklaması

 "BURASI TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAKTIR"

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat Canbolat, gazetecilere yangının çıkış nedeni ve söndürme çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın helikopterleri ve Orman Bölge Müdürlüğünün bütün teknik imkanlarıyla derhal seferber olduklarını belirten Canbolat, "Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyemizin, AFAD'ımızın, Nilüfer Belediyemizin imkanlarıyla bölgedeyiz." dedi.

Canbolat, alevlerin kısa sürede kontrol altına alınabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Yangının nedenine değinen Canbolat, "Yangın bir kişi tarafından çıkarıldı, bu kişiyi de emniyet güçlerimiz aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs. Kendisiyle ilgili herhangi bir terör bağlantısı da tespit edilemedi. Şu an emniyette gözetim altında." bilgisini paylaştı.

Bursada orman yangını Bakandan son dakika açıklaması

Havadan müdahalenin 3 helikopterle sürdüğünü aktaran Canbolat, bölgeye 2 helikopterin daha sevk edildiğini bildirdi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edileceğini kaydeden Vali Canbolat, "Burası orman arazisi. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi burası tekrar ağaçlandırılacaktır." diye konuştu.

Bu arada, gözaltına alınan şüphelinin V.O. olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI APARAT ALEV ALMIŞ

Yangının nedenini belirlemek için Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yangının hemen ardından ekipler, bölgeye yakın güvenlik kameralarını inceledi. Yangının çıkış noktasında hafif ticari aracın bulunduğunu tespit eden ekipler, aracı bulmak için çalışma başlattı. Hafif ticari araç, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi mevkisinde durduruldu. Araçtaki şüpheli V.O., yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

V.O.'nun emniyetteki ilk ifadesinde, ''Uyuşturucu içmek için ormanlık alana girdim. Uyuşturucuyu yaktığım aparat bir anda alev aldı. Panikle aparatı elimden atıp, olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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