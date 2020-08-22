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22.08.2020 - 18:18 | | DHA

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Dereköy ile Çekrice kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye ulaşan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Karadan yangın söndürme araçlarıyla yürütülen çalışmalara iki helikopterle de destek sağlandı.

Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Yaklaşık 1 hektar alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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