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11.01.2021 - 14:26 |

Bursa'da oto lastikçide büyük panik! Yangın kontrol altına alındı

Bursa’dan bir oto lastikçide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yandaki dükkanlara da sıçradı. Dumanlar kentin pek çok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bursa'da oto lastikçide büyük panik! Yangın kontrol altına alındı

Merkez Osmangazi ilçesi, Yeni Yalova Yolu üzerindeki bir oto lastikçide, saat 13.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükselirken, dumanlar kentin pek çok noktasından da görüldü. Yandaki iki dükkana daha sıçrayan alevlere müdahale için bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın  itfaiye ekiplerinin  yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangını söndürme çalışmalarını izlemek için toplanan meraklı kalabalık da dikkat çekti. Vatandaşlar, sosyal mesafe gözetilmeksizin, yangını söndürme çalışmalarını izledi.

 

 

Basıldı, uyuma numarası yaptıHatay'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal edip, kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması kameralara yansıdı.
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