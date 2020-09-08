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08.09.2020 - 09:31 | | DHA

Bursa’da pes dedirten görüntü! Elektrikli bisiklette 3'ü çocuk 4 kişi yolculuk etti

Bursa’da, 3'ü çocuk 4 kişinin elektrikli bisikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa’da pes dedirten görüntü! Elektrikli bisiklette 3'ü çocuk 4 kişi yolculuk etti

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde, pazar günü akşam saatlerinde, elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişi bindi. Tehlikeli yolculuk, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, caddede elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişinin binip, yolculuk yaptığı anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, elektrikli bisiklete 4 kişi binenlere tepki gösterdi.

 

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