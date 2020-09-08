08.09.2020 - 09:31 | | DHA
Bursa’da pes dedirten görüntü! Elektrikli bisiklette 3'ü çocuk 4 kişi yolculuk etti
Bursa’da, 3'ü çocuk 4 kişinin elektrikli bisikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde, pazar günü akşam saatlerinde, elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişi bindi. Tehlikeli yolculuk, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, caddede elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişinin binip, yolculuk yaptığı anlar yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, elektrikli bisiklete 4 kişi binenlere tepki gösterdi.