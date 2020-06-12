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12.06.2020 - 10:18 |

Bursa'da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Bursa’da polis ekipleri, yılbaşından beri yaptığı çalışmalarda 3 bin 433 şişe gümrük kaçağı içki, 126 tarihi eser, 5 bin litre dezenfektan ve çok sayıda maske ele geçirdi, 55 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın göreve gelmesinin ardından yaklaşık 150 personelle operasyonlarını yoğunlaştıran KOM ekipleri, gümrük kaçağı alkol, kaçak tütün, tarihi eser ve sahte dezenfektanları piyasaya sürmeye çalışan kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ekipleri, yılbaşından beri yüklü miktarda kaçak malzemenin piyasaya sürülmesini engelledi.

KOM ekiplerinin 2020 yılı ilk 6 ayında yapılan operasyonlarında 3 bin 433 şişe içki, 2 bin 273 paket sigara, 67 elektronik sigara, bin 940 litre etil alkol, 179 cep telefonu, bin 426 cep telefonu aksesuarı, 126 tarihi eser, 400 puro, 5 bin litre dezenfektan ve çok sayıda maske ile 2 bin litre akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

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