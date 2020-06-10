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10.06.2020 - 06:43 | | İHA

Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı var.

Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şafak vakti Bursa'nın merkez ilçelerinde uyuşturucu baskını gerçekleşti. Baskın sonucu uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskında Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden oluşan bin polis görev aldı. Aramalara narkotik dedektör köpeği Fırtınada destek verdi.

Bursada şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Yapılan baskın sonucu yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken arama sırasında kanepenin içerisinden yavru kedi çıktı.

2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
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