Bursa'da seyir halinde alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa Orhangazi-Yalova Karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan ve karı koca bir çiftin yer aldığı otomobilde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün ana yolda emniyet şeridine çekerek eşi ile birlikte indiği araç birden alev aldı. Yoldan geçen araçlardaki yangın tüpleri ile müdahale edilen otomobile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de müdahale ederek, araçtaki yangını söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.