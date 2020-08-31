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31.08.2020 - 12:50 | | DHA

Bursa'da şok manzara! Düğünde sosyal mesafe unutuldu

Bursa’da, fiziki mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı sokak düğünleri tepki gördü.

Bursa'da şok manzara! Düğünde sosyal mesafe unutuldu

Merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde, hafta sonu yapılan 3 sokak düğününde de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu. Düğüne katılan davetliler, tedbirleri hiçe sayarak kuralları uygulamadı. Bir sokak düğününde ise onlarca kişi el ele tutuşup, halay çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

 

 

En kritik noktada 3 ay önce açıldı!Dürnyayı etkisi altına alancorona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgınla mücadelede önemli rol oynuyor. Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.
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