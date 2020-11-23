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23.11.2020 - 14:34 | | DHA

Bursa'da, sokak kısıtlamasını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon lira ceza!

Bursa’da, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 330 kişiye, toplam 1 milyon 39 bin 120 TL ceza uygulandı.

Bursa'da, sokak kısıtlamasını ihlal eden 330 kişiye 1 milyon lira ceza!

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Kasım günü saat 20.00'den başlanarak, ertesi gün saat 10.00’a, 22 Kasım günü ise saat 20.00’den başlanıp, ertesi gün saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'da, polis ve jandarma ekipleri denetimler yaptı.

Durdurulan sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi, maske takmayanlar uyarıldı. 2 günde sokak kısıtlamasını ihlal eden 330 kişiye, toplam 1 milyon 39 bin 120 TL ceza kesildi.

Ayrıca hafta sonu maske ve sosyal mesafeye yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 1772 kişiye de 1 milyon 594 bin 800 TL ceza işlemi uygulandı.

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