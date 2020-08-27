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27.08.2020 - 12:41 | | DHA

Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü

Bursa’da İnegöl Mobilyacılar Odası Sekreteri ve Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan (49), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü

İnegöl Mobilyacılar Odası Sekreteri ve amatör küme ekiplerinden Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan, geçen hafta, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Balkan’a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi gören Balkan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.

BAŞKAN AKTAŞ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnegöl Mobilyacılar Odası Genel Sekreteri ve Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan'ın vefat ettiği haberini aldım. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Merhumun ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Küçük çocuğa köpek saldırısı kameradaEyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
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