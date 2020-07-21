MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
ABONE OL
21.07.2020 - 10:17 | | DHA

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bursa’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 57 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A. ve E.A. isimli 2 kişinin İstanbul’dan getirdikleri tarihi eser niteliğindeki sikkeleri Bursa’da satacakları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. O.A. ile E.A., merkez Yıldırım ilçesindeki bir evde tarihi eserleri satmaya hazırlanırken yakalandı. Evde yapılan aramada 57 tarihi sikke ve 8 tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

 

İletişim Başkanlığı'ndan Irak paylaşımı! İşte Türkiye'nin hedefi...Son dakika gelen habere göre; İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından paylaşım serisi yaparak Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla neyi hedeflediğine dair bilgilendirici bir video yayınladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te, 2 bin 656 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

Gaziantep'te, 2 bin 656 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde pes dedirtti!

Uyarılara rağmen düğün eğlencelerinde pes dedirtti!

Sıradaki Haber