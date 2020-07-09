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09.07.2020 - 12:22 | | DHA

Bursa’da temizlik işçisi çöp toplarken yaralandı, başkandan sert tepki!

Bursa’da İnegöl ilçesinde, temizlik işçisi Coşkun Zor (33), atılan çöp poşetindeki cam kırıklarıyla yaralandı. Belediye Başkanı Alper Taban ise duruma tepki gösterdi.

Bursa’da temizlik işçisi çöp toplarken yaralandı, başkandan sert tepki!

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Coşkun Zor, Kemalpaşa Mahallesi'nde çöp toplarken, konteynerin yanına bırakılan çöp poşetini aldı. Bu sırada poşetteki cam kırıkları, Zor'un kolunu yaraladı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Zor'un koluna 18 dikiş atıldı.

Ayrıştırılmadan bilinçsizce atılan çöpler nedeniyle kolu kesilen işçinin fotoğrafını paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Coşkun Zor bizim temizlik işlerinde çalışan emekçi arkadaşımız. Bugün koluna 18 dikiş atıldı. Neden mi? Çöp poşetinin içine atılan kırık cam yüzünden" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

 

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