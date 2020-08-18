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18.08.2020 - 15:31 | | DHA

Bursa'da temizlik işçisinden örnek davranış!

Bursa'da temizlik işçisi Habib Çaylı (57), sokakta temizlik yaparken bulduğu 110 bin lirayı polise teslim etti.

Bursa'da temizlik işçisinden örnek davranış!

Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Habib Çaylı, geçen hafta sabah saatlerinde temizlik yaparken çöp konteynerinin yakınında siyah bir torba buldu. Torbanın içinde çöp olduğunu düşünen Çaylı, eline aldığı poşeti açınca içinde para olduğunu gördü. Durumu hemen amirlerine bildiren Çaylı, bulduğu parayı müdürüyle birlikte Çekirge Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Parayı polise teslim eden Çaylı, sahibinin bulunmasını istedi. Torbada 110 bin lira olduğunu belirleyen polis ekipleri, sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

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Bursada temizlik işçisinden örnek davranış

İki farklı bankaya 35 bin lira kredi borcu olduğu belirtilen Çaylı, "Ben o gün yola çıktım. Yolu temizlerken baktım orada siyah bir torba var. Torbayı aldım elime, çöp diye atacaktım. Sonra içini açıp baktım ve para olduğunu gördüm. Durumu hemen çavuşuma bildirdim ve onunla birlikte karakola giderek bu parayı teslim ettim. 2 ayrı bankadan kredi çektim. Ben bu parayı bulup polise götürdüğüm için sevindim. Belki de paranın sahibi arabasını sattı, belki ev alacak, belki ihtiyaç sahibi biri diye düşündüm. İnşallah paranın sahibi bulunacak ve bulununca da kendisiyle görüşmek, tanışmak isterim. Borcuma rağmen bu parayı teslim ettim, çünkü haram para istemiyorum. Haram para kursağımdan geçmesin. Helal para istiyorum, ekmeğimin peşindeyim" dedi.

 

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