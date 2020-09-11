Bursa'da tepki çeken görüntü! 250 kamera ile takip edildi

Olay, geçtiğimiz hafta Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Kültürpark Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Günde on binlerce aracın geçtiği Bursa-Ankara yolunda motosikleti görenler gözlerine inanamadı.

Yanından geçen onlarca araca aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde metrelerce yol katetti.

Kendisinin ve yanında bulunan arkadaşının canını hiçe sayarak motosikletini şahlandırıp tek teker üzerinde seyreden sürücü, sosyal medyada da binlerce kişinin tepkisi ile karşılaştı.

250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ



Harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 250 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin 19 yaşındaki U.B. olduğunu tespit etti. Evinde yakalanarak gözaltına alınan genç Çekirge Polis Karakoluna getirildi.

U.B.'ye ehliyetsiz motor kullanmak, başkasına ait motor kullanmak, plakasız motosiklet kullanmaktan 7 bin 159 lira cezai işlem uygulanırken, trafiği tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.