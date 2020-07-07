Bursa'da terör operasyonu: 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK, KCK, TKP-ML ve DHKP-C silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Merkez ilçeler Osmangazi ve Yıldırım ile Kestel, Gemlik ve Yenişehir’de yapılan operasyonlarda, E.T., R.Ö., A.Y., E.A., Y.P., B.A., M.N., ve M.A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, örgütsel dokümanlar ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
ABD savaş gemisi “USS Porter” İstanbul Boğazı’ndaTürkiye, Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz’de ikinci deniz devriyesini gerçekleştiren ABD savaş gemisi “USS Porter” adlı füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı. Geminin geçişi esnasında gönderde Türk bayrağı dalgalandırılırken ağır makineli silahların başında ise askerler nöbet tuttu. Donanmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ABD Donanması, Montrö Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak Karadeniz'de rutin olarak faaliyet göstermektedir” denildi.