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08.11.2020 - 03:20 | | AA

Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'da yoldan çıkan araç, okul duvarına çarparak durabildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

İnegöl ilçesi Alanyurt ışıkları mevkisinde, Asiye S. (34) idaresindeki 16 LHJ 90 plakalı otomobil, yoldan çıkarak, bir okulun duvarına çarptı.

Kazada sürücü Asiye S. ile araçta bulunan Ahmet K. (46) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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