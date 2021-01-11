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11.01.2021 - 13:26 | | DHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Bursa’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri tespit edilen 12 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda şüphelilerin ev ve İşyerlerinde yapılan aramalarda, toplam 2 kilo 500 gram esrar, 370 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursada uyuşturucu operasyonu 11 kişi tutuklandı

Bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı

Bekçi cinayetinden 'yasak aşk' detayı! Ayrıntılar kan dondurduNilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe akşamı Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman, tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada, Karaman’ın eşi Z.K’nin ilişkisi olduğunu tespit ettiği TIR şoförü Tezcan Ç.,’yi Edirne Kapıkule’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada gözaltına aldı. Şüpheli Tezcan Ç., emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.
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