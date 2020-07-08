Bursa'da uyuÅŸturucu operasyonu! 6 kiÅŸi yakalandÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, F.G., C.T., E.Y., E.K., H.K. ve O.D.'nin uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. YapÄ±lan teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan harekete geÃ§en ekipler, ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in operasyon dÃ¼zenledi. DÃ¼n sabah saatlerinde yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nlarda, ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin, ev ve araÃ§larÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, 1 kilo 200 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, bir miktar esrar ve 2 ruhsatsÄ±z tabanca ele geÃ§irildi.

2'SÄ° TUTUKLANDI, 4'Ãœ ADLÄ°YEDE

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan dÃ¼n ÅŸÃ¼phelilerden F.G. ve C.T., sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. DiÄŸer 4 ÅŸÃ¼pheli de bugÃ¼n sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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