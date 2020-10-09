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09.10.2020 - 10:20 | | İHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu!

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 770 gram esrar, 7 bin adet ectasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan, H.A., Y.A. ve G.D. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Ö.Ü.'nün ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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