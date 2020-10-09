Bursa'da uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 770 gram esrar, 7 bin adet ectasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan, H.A., Y.A. ve G.D. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Ö.Ü.'nün ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.