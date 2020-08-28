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28.08.2020 - 13:55 | | DHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Bursa’da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirdiği 3 kişinin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenledi. S.A., D.B. ve A.N., evlerine yapılan operasyonlarda yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda ise 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Atı kamyonete bağlayan sürücüye ceza yağdıBursa'da hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulan at için emniyet harekete geçti. Sürücüye toplamda 3 bin 420 lira ceza kesildi.
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