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21.07.2020 - 15:55 | | DHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 280 gram metamfetamin, 100 gram esrar ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 280 gram metamfetamin, 100 gram esrar, 50 gram bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, O.S., B.A., C.B.K., Ö.G., F.Ö., O.N., T.N. ve H.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden O.S. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.N., T.N. ve H.G. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, C.B.K., Ö.G. ve F.Ö.'nün emniyetteki sorguları devam ediyor.

'Soyuldum' diye ağlayan kuyumcu kuryesinin foyası ortaya çıktıÜmraniye'de soyulduğunu söyleyerek polise başvuran kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan'ın yalan söylediği ortaya çıktı. Sahte soygunu arkadaşlarıyla birlikte organize ettiği öğrenilen 38 yaşındaki Vehbi Arslan olaya karışan 4 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Soygundan sonra röportaj yaptığı gazetecilere ağlarken görüntü veren Vehbi Arslan'ın polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği "Aileme borçlarımı söyleyemiyordum. Çok borcum vardı. Ondan yaptım." dediği öğrenildi.
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