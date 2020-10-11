MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu!
ABONE OL
11.10.2020 - 11:42 | | İHA

Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu!

Bursa’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da uyuşturucu ve silah operasyonu!

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri yasadışı silah ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Y.K. isimli bir kişinin silah üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Y.K.’ye ait ev ve iş yerinde yapılan aramada satışa hazır halde kurusıkıdan çevrilen 1 silah, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 adet şarjör, 47 adet mermi ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdıANTALYA'da seyyar satıcı, kendisini görüntüleyen kadın zabıta görevlisi A.Ö.'ye saldırdı. A.Ö'nün el parmakları zedelenirken, tehditler savuran seyyar satıcı ara sokaklarda gözden kayboldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

Takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

PKK’nın kirli planı uygulamada: İstihbarat 1 yıl önce tespit etmişti

PKK’nın kirli planı uygulamada: İstihbarat 1 yıl önce tespit etmişti

Sıradaki Haber