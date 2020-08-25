25.08.2020 - 13:35 | | DHA
Bursa'da üzerine kaynar su dökülen çocuk, yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, su ısıtıcısında bırakılan kaynar suyu üzerine döken Ethem B. (7), yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Ethem B., mutfakta oyun oynadığı sırada, su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu üzerine döktü. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine mutfağa gelen aile, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ethem B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Tarım ilacı içerek intihara kalkıştıSivas’ın Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyünde, köpeğe tecavüz ederken yakalandıktan sonra tarım ilacı içerek intihar teşebbüsünde bulunan Şükrü B.'nin (75) köylüleri, psikolojilerinin bozulduğunu söyleyerek, "Köpeğe tecavüz eden bir kişiyle yaşamak istemiyoruz" dediler. Psikolog Arzu Somay da "Bu kişi düzelmeyecek, düzelmemesinin altında psikolojik ve nefsi boyutta yaşadığı sıkıntılar yatıyor. Ama bizlerin, toplumun psikolojisi bozuluyor. Suçlarının cezasını çekmeleri lazım" dedi.