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25.08.2020 - 13:35 | | DHA

Bursa'da üzerine kaynar su dökülen çocuk, yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, su ısıtıcısında bırakılan kaynar suyu üzerine döken Ethem B. (7), yaralandı.

Bursa'da üzerine kaynar su dökülen çocuk, yaralandı

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Ethem B., mutfakta oyun oynadığı sırada, su ısıtıcısında bulunan kaynar suyu üzerine döktü. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine mutfağa gelen aile, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ethem B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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