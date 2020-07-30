MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı tutuklandı
ABONE OL
30.07.2020 - 11:32 | | DHA

Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün firari yöneticisi ve eğitim danışmanı İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı tutuklandı

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın göreve başlamasının ardından FETÖ/PDY’ye karşı başarılı operasyonlara imza atan Bursa polisi, örgütün yöneticisini yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, örgütün yöneticilerinden firari İ.E'nin saklandığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonla İ.E., saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Daha önce örgüte ait bir özel okulda öğretmenlik yaptığı ve 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından kayıplara karışan İ.E.'nin örgütün sözde Yıldırım ve Osmangazi eğitim sorumlusu, Yalova eğitim danışmanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. İ.E. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen İ.E. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, 'Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kargolar bugün açık mı, saat kaça kadar açık? Bayramda kargo şirketleri dağıtıma devam edecek mi?

Kargolar bugün açık mı, saat kaça kadar açık? Bayramda kargo şirketleri dağıtıma devam edecek mi?

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Genç kız, elleri ve kolları bağlanarak kaçırıldı

Genç kız, elleri ve kolları bağlanarak kaçırıldı

Sıradaki Haber