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04.11.2020 - 16:18 | | DHA

Bursa'da yakalandı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Bursa'da yakalandı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar sonunda bir aracı takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araçtaki G.İ. (21), Ö.K. (34) ve S.E.K. (31) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır, toplam 21.87 gram metamfetamin, 8.18 gram esrar, 3 uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparat ile G.İ. isimli kadının üzerinden uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 30 lira nakit para ele geçirdi.

Orhangazi, İznik ve Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden G.İ. ve S.E.K. tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Mucize kurtuluşu ağlayarak anlattıİzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla hatırlıyor.
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