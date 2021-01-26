Bursa'da yatak odasına giren hırsız kabus yaşattı

Olay, geçtiğimiz gün Hamitler Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve oğlu gece uyuduğu sırada eve kimliği meçhul bir kişi girdi. Evin içerisinde dolaşan hırsız daha sonra yatak odasına girerek evi karıştırmaya başladı. Ailenin sakladığı 200 bin liralık altını ve bir miktar parayı alan hırsız daha sonra kayıplara karıştı. Sabah uyanan anne evin dağınık olduğunu görünce oğlunu kaldırdı. Eve hırsız girdiğini anlayan aile polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın eşkâlini belirledikten sonra arama çalışması başlattı.

Kendisinin odasında ve annesinin salonda uyuyakaldığını belirten Yusuf Kaya, ’’Annem sabah kalktığında odayı dağınık bulmuş. Oğlum odayı sen mi dağıttın diye sordu. Hırsız girdiğini anladık. Gece eve biri gelmiş, annemin uyuduğu salonun kapısını açmış. Annem de ben zannetmiş. Sonra hırsız odaya girerek her yeri dağıtmış. Annemin zor günler için biriktirdiği 200 bin liralık altın ve bir miktar parayı alarak gitmiş. Tabii biz durumu polise bildirdik. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek eşkâlini belirledi. Umarım en kısa zamanda yakalanır ve paramızı geri alırız’’ dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın sokakta yürüyerek eve girmesi, sonra çıkarak ters istikametten hızla gitmesi görülüyor.