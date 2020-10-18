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18.10.2020 - 10:51 | | DHA

Bursa'da yıldırım isabet eden depo alev alev yandı!

Bursa’da, kasaplar için ürün satılan iş yerinin deposunda, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, et ürünleri ve sebzeler yandı.

Bursa'da yıldırım isabet eden depo alev alev yandı!

Merkez Osmangazi ilçesi Bursa- Yalova yolunda bulunan ve kasaplar için ürün satılan iş yerinin deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yıldırım isabet etmesi sonucu başlayan yangın, kısa sürede depoyu sardı. İş yeri bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı depodaki yüzlerce kilo et ürünü ve sebze yandı.

 

Işık ihlali kazaya neden oldu! Kazazedelerden biri ‘Onu kaçırmayın! O normal değil…’ dediAnkara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü, “Işıklarda bekliyorduk. Yeşil yandı kalktık. Son gaz bir şey geldi vurdu. Gördüğüm bu. Biz yeşilde kalktık. O kesin zil zurna. O kadar süratli geldi ki. O alkollü yani lütfen onu kaçırmayın. O normal değil” dedi.
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