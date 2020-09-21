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21.09.2020 - 10:21 | | İHA

Bursa'da zehir tacirlerine operasyon!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timlerinin operasyonunda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da zehir tacirlerine operasyon!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uzun süredir takip edilen Sercan U. Turgay A. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti belirlendi. Bu kişilerin ev ve işyerlerine yapılan operasyonda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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