Bursa'daki koronavirüs denetiminde polisten Arapça uyarı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ Motosikletli Yunus Timleri, kentin kalabalık meydan ve caddelerinde maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetimde maske ve mesafe kuralına uymayanlar uyarıldı. Saat 10.00 ile 16.00 dışında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar da evlerine gönderildi. Denetimde Türkçe bilmeyen Suriye vatandaşları ise Arapça bilen polis memurları tarafından uyarıldı.

'YASAĞIN SAATİNİ BİLMİYORDUK'

Denetim sırasında dışarıda olan 65 yaş üzeri bir çift, “Bize yasağın 17.00’den sonra olduğunu söylediler. Biz de yasaktan önce çıkıp, hava aldık. Çok özür dileriz hemen evimize gidiyoruz” dedi.

Bülent Bulut ise, “Vakaların artması normal. İnsanlar kalabalıktan uzak durmuyor. Maskeyi her fırsatta çıkarıyor. Mesafeyi kimse takmıyor. İnsanlar kurallara uymadığı sürece denetimler sürekli yapılsa ne olacak?” dedi.