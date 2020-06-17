Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı!

Anadolu Ajansı Bursa muhabiri Sergen Sezgin, kentte sadece Yıldırım ilçesinde değil Bursa genelinde vaka sayısında bir artış var. Akşam saatlerinde Valilik bir açıklama yaptı, 6 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi.

Bu ilçeler, İnegöl, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Hafta sonundan itibaren Bursa'nın korona ile adı sıkça anılmaya başlanmıştı.

Bursa'da Adliye ve BUSKİ personellerinde korona tespit edildi. Maske ve mesafe kuralına da dikkat edilmeyince Bursa'daki vaka sayılarında da ciddi bir artış görüldü!