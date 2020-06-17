17.06.2020 - 13:01 |
Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı!
Gelen son dakika haberine göre; Bursa'da corona virüs vaka sayısında ciddi artış var. Valilik bu artışı dizginlemek için bazı tedbirler almaya başlarken 6 ilçede de sokağa maskesiz çıkmama uygulaması başlatıldı. Bölgedeki son durumu AA muhabiri CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.
Anadolu Ajansı Bursa muhabiri Sergen Sezgin, kentte sadece Yıldırım ilçesinde değil Bursa genelinde vaka sayısında bir artış var. Akşam saatlerinde Valilik bir açıklama yaptı, 6 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi.
Bu ilçeler, İnegöl, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Hafta sonundan itibaren Bursa'nın korona ile adı sıkça anılmaya başlanmıştı.
Bursa'da Adliye ve BUSKİ personellerinde korona tespit edildi. Maske ve mesafe kuralına da dikkat edilmeyince Bursa'daki vaka sayılarında da ciddi bir artış görüldü!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! "JİHA ile yakalandılar"Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı. İ.E.'nin vurulma ve şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Öte yandan Soylu, 'Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz' dedi.