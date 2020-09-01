MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa’dan şok eden görüntü! Minibüste üst üste yolculuk ettiler
ABONE OL
01.09.2020 - 09:49 | | İHA

Bursa’dan şok eden görüntü! Minibüste üst üste yolculuk ettiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın coronavirüs vakalarındaki artışın en fazla olduğu illerden biri olarak açıkladığı Bursa’da, doğu yönünde çalışan minibüslerde sosyal mesafeye uyulmaması halkı tedirgin ediyor.

Bursa’dan şok eden görüntü! Minibüste üst üste yolculuk ettiler

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ve sokakta maske takma ve sosyal mesafe mecburiyeti getirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulunuluyor. Buna rağmen minibüste çekilen görüntüler tedirgin etti.

Bazı minibüslerin kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı görüldü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüslerden birinin hınca hınç dolu olması ve sosyal mesafeye uymaması ‘pes’ dedirtti.

 

Arnavutköy'de maske takmayan kasiyeri uyaran müşteriye şok!Arnavutköy'de maskesini çenesinin altına takan kasiyer, kendisini uyaran müşteriyle tartıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa’dan şok eden görüntü! Minibüste üst üste yolculuk ettiler

Bursa’dan şok eden görüntü! Minibüste üst üste yolculuk ettiler

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Taksim'de ebabil kuşu bulundu

Taksim'de ebabil kuşu bulundu

Sıradaki Haber