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06.02.2020 - 10:24 | | DHA

Bursa'ya patlayıcı gömen PKK'lılar yakalandı!

İçişleri Bakanlığı: Bursa'da 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgüt mensupları olduğunu tespit etti. Şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldı.

Bursa'ya patlayıcı gömen PKK'lılar yakalandı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bursa'ya gelerek Nilüfer ilçesinde yanlarındaki patlayıcıları gömen ve keşif yapan PKK bombacılarının bir ihbar üzerine sergiledikleri şüpheli hareketlerle yakalandıkları belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi;

NİLÜFER'E GÖMDÜKLERİ PATLAYICILAR DA YAKALANDI

"Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan iki şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda, şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldı."

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