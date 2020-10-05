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05.10.2020 - 13:19 |

Bursluluk paraları ne zaman yatacak? Yattı mı?

Ekim ayı geldi ve yeni haftanın içindeyiz... İOKBS sonuçlarının ardından öğrenciler sürekli olarak burs paralarının ne zaman yatacağını öğrenmeye çalışırken 'Bursluluk paraları ne zaman yatacak?' sorusu bugün itibarıyla gündem olmuş durumda...

Bursluluk paraları ne zaman yatacak? Yattı mı?

Yeni hafta ile bilikte binlerce öğrenci bursluluk paralarının yatıp yatmadığını öğrenmeye çalışıyor ve Bursluluk paraları ne zaman yatacak? sorusunu yöneltiyor. İşte kılavuzda yazan açıklama...

BURSLULUK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk paraları için net tarh verilmezken kılavuzda yapılan açıklamada 'Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. ' denildi.

Konyaaltı Sahili Rus turistlere kaldıTatilciler denize girip, güneşlenerek vakit geçirdi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 34 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 22 ölçüldü.
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