Bursluluk paraları ne zaman yatacak? Yattı mı?

Yeni hafta ile bilikte binlerce öğrenci bursluluk paralarının yatıp yatmadığını öğrenmeye çalışıyor ve Bursluluk paraları ne zaman yatacak? sorusunu yöneltiyor. İşte kılavuzda yazan açıklama...

BURSLULUK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk paraları için net tarh verilmezken kılavuzda yapılan açıklamada 'Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. ' denildi.