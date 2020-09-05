05.09.2020 - 19:11 |
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı 2020 soru - cevapları yayımlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarını ilgilendiren bursluluk sınavı bugün tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ise bursluluk sınav sonuçları ve sınavın soru ve cevapları için arayışa geçti. Peki bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bursluluk sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?
Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, bugün saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru soruldu. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu tutuldu.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr'de duyurulacak.
BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. MEB tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
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