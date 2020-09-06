06.09.2020 - 10:49 |
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS soru ve cevapları açıklandı mı?
İOKBS (Bursluluk sınavı) 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti. Dün saat 12.00'de sona eren sınavın ardından öğrenciler anında soru ve cevaplara ulaşmak istedi. Akıllardaki ilk soru 'İOKBS soru ve cevapları açıklandı mı?' şeklindeydi. Daha sonra ise sonuç tarihi araştırılmaya başlandı.
5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyedeki öğrencilerin katılım sağladığı İOKBS 5 Eylül Cumartesi saat 10.
'da başladı ve 12.00'de son buldu. Sınav biter bitmez öğrenciler soru ve cevaplara odaklandı. Ardından sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte sınava ilişkin detaylar...
BURSLULUK SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bursluluk sınavı soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih hakkında MEB'den bir duyuru gelmiş değil. Soru ve cevaplar geçen yıl 9 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler bu yıl 14 Eylül'de...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.
Barınaktaki bu görüntülere tepki yağıyorİZMİR'in Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda bakıldığını öne sürüp tepki gösterdi. 1 yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta, belediyenin söz verdiği gibi; hayvanların yaşam koşullarını bir an önce düzeltmesi isteniyor.