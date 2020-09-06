Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS soru ve cevapları açıklandı mı?

5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyedeki öğrencilerin katılım sağladığı İOKBS 5 Eylül Cumartesi saat 10.

'da başladı ve 12.00'de son buldu. Sınav biter bitmez öğrenciler soru ve cevaplara odaklandı. Ardından sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte sınava ilişkin detaylar...

BURSLULUK SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bursluluk sınavı soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih hakkında MEB'den bir duyuru gelmiş değil. Soru ve cevaplar geçen yıl 9 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler bu yıl 14 Eylül'de...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.