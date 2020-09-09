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09.09.2020 - 18:51 |

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kesin tarih verildi mi?

Bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleşti. Aradan 4 gün geçerken binlerce öğrencinin gözü kulağı MEB'in açıklayacağı sonuçlarda... Art arda sorulan soru ise Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak şeklinde... İşte detaylar...

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kesin tarih verildi mi?

Bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapıldı. Dün soru ve cevaplar öğrencilerin erişimine açıldı. Şimdi gözler sonuçlara çevrilmiş durumda... Soru ve cevapları inceleyen öğrenciler bir varsayım elde etseler de net sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

SORU VE CEVAPLAR

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

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