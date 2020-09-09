Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kesin tarih verildi mi?

Bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapıldı. Dün soru ve cevaplar öğrencilerin erişimine açıldı. Şimdi gözler sonuçlara çevrilmiş durumda... Soru ve cevapları inceleyen öğrenciler bir varsayım elde etseler de net sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

SORU VE CEVAPLAR

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