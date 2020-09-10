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10.09.2020 - 09:44 |

Bursluluk sınavı sonuçlarını MEB ne zaman açıklayacak? Bursluluk sınavı 2020 cevap anahtarı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katılım sağladığı Bursluluk sınavının sonuçları için heyecan günden güne büyüyor. MEB, bursluluk sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağını duyurdu. Aynı zamanda 5 Eylül'de gerçekleştirilen Bursluluk sınavının cevap anahtarı da erişime açıldı. İşte Bursluluk sınavına katılanları yakından ilgilendiren detaylar...

Bursluluk sınavı sonuçlarını MEB ne zaman açıklayacak? Bursluluk sınavı 2020 cevap anahtarı...

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bursluluk Sınavının cevap anahtarını adayların erişimine açtı. Sınav başarı puanlarını değerlendirmek için cevap anahtarını incelemek isteyen öğrenciler arayışa koyuldu. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr'de duyurulacak.

Bursluluk Başlangıcı

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursun Devamı, Kesilmesi ve İtirazlar

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

Kendi tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı olduSİVAS'ta elektronik teknikeri Furkan Keskin'in (25), kendisinin tasarlayıp, yaptığı 'chopper' tarzı motosiklete benzer bisikleti ilgi gördü. Bisikletin yapımı için yaklaşık 300 TL harcayan Keskin, modelini zamanla daha da geliştirmek istediğini söyledi.
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