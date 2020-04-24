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24.04.2020 - 11:01 |

Burun spreyi (damlası) orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı!

Mübarek ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ramazan ayında en popüler konular ise oruç bozan şeyler... Sık sık burun spreyi kullanmak zorunda kalanlar şimdi oruçluyken bu işlemin orucu bozup bozmadığını sorguluyor.

Burun spreyi (damlası) orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı!

 

2020 ramazan ayı için geri sayım başladı. Mümin vatandaşlar oruç vazifesini yerine getirecekler. Fakat burun spreyi kullananların kafalarında soru işareti bulunuyor. Peki, Burun spreyi orucu bozar mı?

BURUN DAMLASI VE SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

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