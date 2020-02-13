Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Evde burun tıkanıklığına iyi gelen doğal yöntemler nelerdir?

Soğuk havalar ile birlikte vücut direnci düşer. Buna ek olarak düzensiz beslenme yöntemleri bağışıklık seviyemizin düşmesine yol açar. Mikroplara karşı savunmasız hale gelen bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunamaz hale gelir ve Grip, Nezle ve Sopuk Algınlığı olarak tabir ettiğimiz hastalıklar meydana gelir. Bu hastalıkların günlük hayatta burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi yan etkileri olabilir. Burun tıkanıklığından kurtulmanın tıbbi çözümleri olduğu gibi doğal yöntemleri de vardır. Peki Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Nem

Nemli hava burun tıkanıklığına iyi gelir. Odanızda kaloriferin üstüne bırakacağınız bir bardak su havanın nemini koruyacaktır. Ayrıca odanın nemli olmasını sağlayan buhar makineleri de burun tıkanıklığınıza çözüm olabilir.

Tuzlu su

Okyanus suyunun burun tıkanıklığına iyi geldiği bilinir fakat elde etmesi zordur. Ilık bir bardak suya 1 çay kaşığı tuz ilave edip burnunuzu temizleyebilirsiniz. İsterseniz pH dengesini sağlamak için içerisine bir çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.

Zeytinyağı

Burnunuza damlatacağınız birkaç damla zeytinyağı tıkanıklığı alıp götürecektir.

Elma sirkesi

Elma sirkesi mukusun incelmesini sağlarken aynı zamanda asidik yapısı sayesinde burnunuzun içerisinde bakteri ve virüs oluşumunu engelleyerek tekrar mukus üretimini önler. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ve bir tatlı kaşığı bal ekleyerek gün içerisinde 2 defa içerekburun tıkanıklığını durdurabilirsiniz. Başka bir yöntem ise bir bardak ılık suya 2 tatlı kaşığı elma sirkesini ekleyip, bu karışımı burnunuzdan çekip burnunuzutemizlemenizdir.

Zencefil çayı

Zencefil, içeriği sayesinde mukoza akışkanlığını arttırarak geniz kanallarının açılmasını sağlar. Hem burun tıkanıklığına hem de boğaz enfeksiyonuna iyi gelir. Zencefil toz şeklinde ya da kök şeklinde aktarlarda bulunabilir. 2 bardak suyu kaynatın, içine 2 tatlı kaşığı zencefil tozu koyun. Eğer kök şeklinde almışsanız avuç içi kadar bir parçayı dilimleyerek ekleyin. 10 dakika bekletip süzün. 1 bardağını içip kalanını bir bez yardımıyla burnunuza sıcak kompress şeklinde uygulayın.

Lavanta çiçeği

Lavanta çiçeği de burun tıkanıklığı için doğal çözümlerden biridir. Bir tutam lavanta çiçeğinin yapraklarını kaynamış su içinde 10 dakika kadar demleyin. Karışımı süzün ve suyunu hastalık boyunca her saat başı burnunuzdan çekin.

Masaj

Masaj doğru yapıldığında kan akışını hızlandırır. Burun üzerine yapılacak masajla burunda bulunan iltihap, kan yardımıyla böbreklere iletilerek oradan dışarı atılır. Bir yemek kaşığı hardal yağı, zeytinyağı ve nane yağını ısıtın ve burun ile kaş çevresine masaj yaparak yedirin. Burnunuzun gözleriniz arasında kalan en üst noktasına parmağınızla 20 saniye boyunca baskı yapıp bırakın. Bunları yaparken ağzınızdan nefes almayı unutmayın. Burada dikkat edilmesi gereken husus yağların ısıtıldıktan hemen sonra kullanılmamasıdır çünkü sıcaklık cildinizi yakabilir. Yağları ısıttıktan sonra bir miktar beklemeniz önerilir.