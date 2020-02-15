15.02.2020 - 22:37 |
Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan kapıya ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan kapıya ne ad verilir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan kapıya ne ad verilir?
A- Sıpalık
B- Kedilik
C- Güvercinlik
D- Kuzuluk
CEVAP: Kuzuluk