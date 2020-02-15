Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan kapıya ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan kapıya ne ad verilir?



A- Sıpalık



B- Kedilik



C- Güvercinlik



D- Kuzuluk



CEVAP: Kuzuluk





















