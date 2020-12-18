18.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı’nı bakanlık üstlendi
İstanbul’daki Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı’nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, İstanbul’daki metro projelerinden Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı’nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak. Raylı sistem hattı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro projeleri arasında bulunuyordu.
Test yaptırıp yola çıktılar, HES koduna takıldılarGaziantep'te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray'da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulandı.