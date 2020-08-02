Büyük ikramiye 25 milyon TL! Süper Loto'da şanslı rakamlar belli oldu

Dev çekiliş hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlandı. Süper Loto çekiliş günleri Pazar, Salı ve Perşembe olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’de yapılacak.

İŞTE SÜPER LOTO'DA KAZANDIRAN NUMARALAR

Sisal Şans’la yeni dönemde hem oyun çeşitliliği artıyor hem de ikramiye dağıtım oranı katlanıyor. Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan gibi oldukça sevilen şans oyunları yepyeni deneyim ve özellikleriyle karşınıza çıkmaya hazırlanıyor. Hem internet üzerinden hem de bayiilerden oynanacak olan şans oyunlarına erişmek artık daha kolay. Ayrıca Milli Piyango TV YouTube kanalı Websitesinden canlı çekilişi takip edebilir, canlı yayınları anbean izleyebilirsiniz.

Şans oyunlarını yakından takip edenler ‘Sayısal Loto’, ‘Süper Loto’ ve ‘Kazı Kazan’ oyunlarına yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online ve bayilerden rahatlıkla ulaşabilecek. Öte yandan gelen yeniliklerle birlikte ‘Kazı Kazan’ oyunları da Türkiye’de ilk defa internet üzerinden oynanmış olacak. Ve yeni dönem büyük ikramiye ile açılıyor. Bugün saat 20:00’da gerçekleştirecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’de yapılacak.

TIKLA SÜPER LOTO OYNA



İKRAMİYELER REKOR KIRACAK

Milli Piyango’nun yeni dönemdeki tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı. 2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 25 Milyon TL. Ayrıca Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de kazanıyor!

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CANLI İZLEME ŞANSI

Gerçekleştirilen bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.

ÇEKİLİŞ GÜNLERİ ARTTI

Süper Loto artık her Salı, Perşembe ve Pazar günü 20:00’da oyun severleriyle buluşacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğiniz her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsanız kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek, terminal sizin için rastgele 6 numara seçer.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsiniz. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Ne kadar kazanabilirsiniz?

Haftada 3 gün kazanma şansınız olan Süper Loto Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilen kazanır. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini alır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.