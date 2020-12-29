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29.12.2020 - 11:30 | | DHA

Büyük operasyon! Ara, Bul, Yok Et

Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınakta yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Büyük operasyon! Ara, Bul, Yok Et

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım- 5 Amanoslar Operasyonu'nda, 'Ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı düşünülen sığınakta yapılan aramada, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan malzemelere el koyarken, sığınak ise imha edildi. Malzemelerle ilgili de adli soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.


    Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.
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