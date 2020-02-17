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17.02.2020 - 20:05 | | DHA

Büyük şehirleri kana bulayacaklardı! Hepsi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.

Büyük şehirleri kana bulayacaklardı! Hepsi yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İhbar hattına gelen bir ihbar üzerine 41 plakalı bir otomobili takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından otomobil, yaklaşık 10 gün önce merkez Nilüfer İlçesi Demirci Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilde PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen H.D. ve F.K. gözaltına alındı. 

Büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkan iki teröristin sorgulamalarında elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanmış 5,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

Büyük şehirleri kana bulayacaklardı Hepsi yakalandı

4'Ü DE TUTUKLANDI

Terörle Mücadele ekipleri teröristlere yardım ettikleri belirlenen N.E.'yi Antalya'da, B.K.'yi de Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarla yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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