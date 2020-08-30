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30.08.2020 - 07:00 | | Eren Aka

Büyük zaferin 98. yılı barış ve sevgiyle kutlanıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Bu büyük zafer, Türk milletinin asla boyunduruk altına alınamayacağını kanıtlamıştır. Bu mirasa birlik beraberliği koruyup güçlendirerek sahip çıkacağız" dedi.

Büyük zaferin 98. yılı barış ve sevgiyle kutlanıyor.
Eren Aka

Türk Milletinin büyük zaferi 30 Ağustos'un 98ç yıl dönümünde yayımladığı mesajı kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık şunları söyledi: "30 Ağustos Türk Milletinin aldığı en büyük zaferdir. Bugün ,"Milli Mücadele', 'Büyük Taaruz' ve 'Meydan Muharebesi'nin sorumlusu sonunda, işgal güçlerinin topraklarımızdan kalıcı olarak bir millattır. Bu büyük zafer, Türk milletinin asla boyunduruk altına alınamayacağını yerle yeksan olduğunda bile azimle yeniden ayağa kalkacağını kanıtlamıştır. Bu zafer ile Türk milletine bağımsızlık, hürriyet ve Cumhuriyet armağan edildi. Nesilden nesle aktarılan bu mirasa sahip çıkmak ve onu yarınlara taşımak ise bizim en büyük vazifemizdir. Zaferimizin 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyorum."

Suavi konseriyle başlıyor

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi'nin 7'ncisini düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl Yaşam Vadisi'nde düzenlenecek. Festival bugün "6 Mayıs Gençliğimiz var Sahnesi"nde Suavi konseri ile başlayacak. Yedi gün boyunca sürecek festivalde; Duygu DemirdağModeratörlüğünde her gün farklı tema ve konuklar ile "Çardak Altı Sohbetleri", Ümit Nar Moderatörlüğünde "Sahaf Söyleşirileri" ve bir sahaf klasiği olan gece mezatı ile unutulmaz anlar yaşanacak.

3 bin 215 ailenin sofrasına umut oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nin üreten kent vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi'nin mahsulleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşmaya devam ediyor. Şimdiye kadar toplamda 12,5 ton dalından toplanan mahsul 3 bin 215 ailenin evine ulaştırılırken yıllık 30-35 tonluk hasat hedefine de adım adım yaklaşılıyor.

Büyük zaferin 98. yılı barış ve sevgiyle kutlanıyor.


Projenin üreten toplum bilincini kuvvetlendirdiğini her fırsatta dile getiren Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına umut olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beylikdüzü için üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Kabak, sivri biber, dolmalık biber, salatalık, patlıcan, karalahana, pırasa, kapya biber, domates, göbek lahana, akça, armut, pazı, sakız kabak, nektarin, taze soğan, vişne, semizotu gibi mevsim sebze ve meyveleri belediyenin Gıda Bankası üzerinden gerekli incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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